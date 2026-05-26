Si è tenuto questa mattina un importante incontro, promosso dall’Avv. Rino Lo Giudice di “Azione Civica”, finalizzato ad affrontare e risolvere le criticità che stanno determinando il blocco del servizio sostitutivo di distribuzione idrica a mezzo autobotte, che tanti disagi e sofferenze sta causando alla comunità canicattinese.

Il Sindaco, costantemente impegnato nell’affrontare questa complessa problematica, ha accolto con prontezza la richiesta, mettendo a disposizione la Sala Giunta del Palazzo di Città per il tavolo di confronto.

Si è inoltre attivato immediatamente con il Direttore Generale di Aica, l’Ing. Fiorino, per garantire la presenza all’incontro del Dott. Filippo Mangione Responsabile Area Clienti e del personale del Reparto Operativo, al fine di promuovere un confronto diretto con gli autobottisti per risolvere rapidamente la crisi, superando i dubbi e i nodi operativi che finora hanno bloccato il ripristino di un servizio essenziale per la cittadinanza.

È stato un momento di confronto serio e costruttivo, nel corso del quale è emersa con chiarezza la circostanza, condivisa dai presenti, che la ripresa del servizio debba avvenire nel pieno rispetto della legalità, dei diritti dei lavoratori e delle norme vigenti.

Al termine della riunione l’Avv. Lo Giudice, ha ringraziato, il Sindaco e il Direttore Generale di Aica ed ha espresso cauto ottimismo sulla positiva risoluzione della problematica che attanaglia da troppi giorni la Città: il Sindaco, preso atto, ha rinnovato la propria piena disponibilità, certo che, in tempi rapidi, le attività verranno riprese nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza.