Sono stati individuati dalla Polizia di Stato i due ladri che, nei giorni scorsi, hanno compiuto un furto in aeroporto, rubando lo zaino ad un dipendente impegnato ad effettuare il proprio turno di lavoro.

A ricostruire i fatti sono stati gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polaria che sono riusciti a mettersi sulle tracce dei ladri dopo aver ricevuto la richiesta d’aiuto della vittima del furto, un impiegato della biglietteria dell’aerostazione “Vincenzo Bellini”. L’uomo stava lavorando, interloquendo con i passeggeri in transito, quando, ad un certo punto, ha ricevuto la notifica di una serie di operazioni compiute con la sua carta di credito, custodita, insieme ad altri effetti personali, all’interno di uno zainetto, lasciato nei pressi della sua postazione di lavoro. Non appena si è reso conto della mancanza della borsa, l’operatore aeroportuale si è rivolto agli agenti della Polizia di Frontiera, in servizio nello scalo catanese, formalizzando la denuncia di furto.

Acquisiti tutti gli elementi utili, i poliziotti hanno avviato le indagini, acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Durante l’analisi dei video, hanno notato un uomo che, con fare sospetto, si è intrattenuto a lungo nei corridoi dell’aeroporto, per poi entrare nella sala biglietteria, avvicinarsi al banco riservato al personale dipendente ed impossessarsi dello zaino che aveva adocchiato. Pochi minuti dopo, le videocamere lo hanno immortalato mentre si recava all’uscita, allontanandosi in taxi.

Dalle verifiche effettuate dai poliziotti, è stato accertato come l’uomo si fosse recato in uno sportello bancario per effettuare un prelievo di denaro, utilizzando la carta di credito dell’impiegato derubato. Inoltre, è stato appurato che nel frattempo aveva effettuato alcuni pagamenti in un negozio con una prepagata della vittima del furto. Come è emerso dalle indagini, il ladro non ha agito da solo, ma è stato aiutato da un complice, anche lui individuato dai poliziotti, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio.

I due, rispettivamente di 44 e 39 anni, sono stati intercettati dagli agenti della Polaria presso le loro abitazioni e, dopo gli adempimenti di rito, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.