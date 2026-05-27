AICA comunica che, a partire dalla giornata di oggi, riprenderà regolarmente, seppur parzialmente, il servizio sostitutivo di approvvigionamento idrico mediante autobotti sul comune di Canicattì, in conformità al percorso operativo definito dal Direttivo ATI, successivamente ratificato dall’Assemblea dei Sindaci e più volte delineato da AICA.

L’azienda esprime apprezzamento per il clima di confronto istituzionale che ha consentito, attraverso le interlocuzioni sviluppatesi nelle ultime settimane e gli incontri tenutisi sul territorio, di convergere verso una modalità organizzativa pienamente coerente con quanto previsto dalle determinazioni assunte dall’ATI e con le procedure già illustrate da AICA ai cittadini nei precedenti comunicati.

Il modello operativo che verrà applicato resta quello già definito e ribadito in queste settimane: tracciabilità delle forniture, regolarità delle utenze, rispetto delle modalità di contrattualizzazione, utilizzo di operatori autorizzati e piena trasparenza del servizio sostitutivo, nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze di ordine pubblico e continuità del servizio.

Un particolare apprezzamento viene rivolto proprio agli autotrasportatori che, nell’ambito del dialogo intercorso in queste settimane, hanno condiviso la necessità di operare secondo un percorso uniforme, tracciato e conforme alle regole, comprendendo come l’attuale assetto rappresenti oggi l’unica soluzione concretamente praticabile per garantire continuità del servizio, tutela dei cittadini e piena regolarità amministrativa.

AICA continuerà, senza alcun arretramento rispetto ai principi di correttezza, trasparenza e tutela dell’interesse pubblico, a lavorare per garantire il servizio idrico sostitutivo ai cittadini, favorendo ogni soluzione organizzativa utile purché coerente con il quadro normativo vigente e con le deliberazioni dell’Ente di Governo d’Ambito.

I vertici di AICA dichiarano: “Quando si gestisce un servizio pubblico essenziale occorre lavorare con equilibrio, senso di responsabilità e rispetto delle regole. Siamo sinceramente ed ampiamente soddisfatti di questo risultato sul territorio di Canicattì perché vuol dire che il percorso delineato nelle settimane scorse, sostenuto con fermezza da AICA e definito nelle sedi istituzionali competenti, trova oggi piena attuazione attraverso una condivisione più ampia da parte di tutti gli attori coinvolti. È questa la strada che AICA ha indicato fin dal primo giorno e che continueremo a seguire con determinazione e spirito di servizio”.

CG