Perde l’equilibrio e cade a terra battendo violentemente la testa. Momenti di apprensione per una signora anziana che si trovava nei pressi di Largo Aosta a Canicattì. L’ottantenne nella caduta ha battuto violentemente il capo sul selciato rimanendo priva di sensi per alcuni minuti facendo temere il peggio. A soccorrerla sono stati alcuni passanti ed i titolari di diversi esercizi commerciali che hanno allertato il 118. Sul posto dopo pochi minuti l’ambulanza con il personale che ha prestato le prime cure e trasferito la paziente al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo dove si trova al momento per essere sottoposta a tutti gli accertamenti necessari.