Non più trent’anni di reclusione, in continuazione con due vecchie condanne, ma complessivamente 23 anni di carcere. Lo ha disposto la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso della Procura della Repubblica di Agrigento, nei confronti di Lillo Di Caro, storico capo della mafia canicattinese. L’anziano boss era stato condannato a 30 anni di reclusione in continuazione con precedenti condanne nell’ambito dell’inchiesta Xidy, l’operazione che nel 2021 fece luce sul mandamento mafioso di Canicattì e sulla riorganizzazione della Stidda in provincia di Agrigento. Il tribunale di Agrigento, svolgendo funzioni di giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza avanzata dal canicattinese rideterminando in 23 anni la pena complessiva. A questa decisione aveva fatto appello la Procura della Repubblica. La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha confermato la decisione.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Pillole di storia di GAETANO AUGELLO: CANICATTI’, I PIZZI DI GIUMMELLO
Tra Canicatti e Naro svettano maestosi i Pizzi di Giummello, in località Portella d'Orlando. Anticamente esisteva un'unica...
Contingente INL Sicilia, il bilancio dell’ultima settimana di vigilanza ad Agrigento
Nella settimana dal 18 al 24 maggio, gli ispettori del Contingente INL Sicilia in servizio ad Agrigento sono stati impegnati in un’attività di vigilanza...
Campobello di Licata, “La Festa dell’Estate, la piu’ colorata”
La Chiesa cattolica si mobilita per la stagione estiva, indirizzata ai bambini, ""La Festa dell'Estate, la piu' colorata"". Musica, giochi, palloncini, animazione e una merenda...
Pace, a Castrofilippo la 2° Camminata Storica. L’invito dell’Associazione Combattenti e Reduci (Video)
Domenica 7 giugno a Castrofilippo si terra la 2° Camminata Storica organizzata dall’Associazione Combattenti e Reduci. L’invito ai cittadini a partecipare. Un percorso lungo...
Licata, cade dal primo piano mentre pulisce casa: ferita 59enne
Grave incidente domestico per una donna di Licata, 59 anni, precipitata dal primo piano mentre stava svolgendo lavori di pulizia nella propria abitazione. I...
Torna a perseguitare l’ex nonostante il divieto: arrestato 49enne
Un nuovo intervento nell’ambito delle attività di contrasto alla violenza di genere e di tutela delle vittime vulnerabili è stato portato a termine dai...
In Sicilia collasso idrico-infrastrutturale. ANAFePC:”Canicattì dimenticata dalla Regione”
Sicilia del turismo supera il tetto storico dei 22,5 milioni di presenze grazie al boom di visitatori stranieri. Tuttavia, questo straordinario potenziale economico...