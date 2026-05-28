Grave incidente domestico per una donna di Licata, 59 anni, precipitata dal primo piano mentre stava svolgendo lavori di pulizia nella propria abitazione. I vicini, accortisi dell’accaduto, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul luogo è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasferito la donna al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, per le cure necessarie. Pur non essendo in pericolo di vita, ha riportato diversi traumi, ferite lacero-contuse e alcune fratture.
Licata, cade dal primo piano mentre pulisce casa: ferita 59enne
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