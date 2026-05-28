Tra Canicatti e Naro svettano maestosi i Pizzi di Giummello, in località Portella d’Orlando. Anticamente esisteva un’unica vetta di Monte Giummello, fin quando il paladino Orlando, dovendo raggiungere la località di Vito Soldano, ove erano acquartierati i nemici saraceni, pensò bene di abbreviare il suo percorso aprendosi un varco con la famosa spada, detta la durlindana.

Orlando, peraltro, era solito compiere questo tipo di imprese. Anche sul colle Polito, nella catena dei monti pisani, si era aperto un varco con la spada. Analogamente l’isola Orlandina fu staccata dallo stesso paladino da un monte cadente a picco sul mare Adriatico fra Parenzo e Rovigno. Sulla cima del monte Cucco, in Umbria, si trovano cinque fenditure profonde, quasi verticali, create sempre da Orlando con cinque colpi di fendente della sua spada. Narra un’altra leggenda che sotto le due vette di monte Giummello esista un tesoro sorvegliato a vista, notte e giorno, da un gigante, il terribile Manodiferro, lo stesso che lo avrebbe nascosto in epoca remota, dopo aver spaccato la cima del monte con un pugno e creato i Pizzi. Chi vuole impadronirsi del tesoro deve portare sulla cima cento quintali di spoglie di cipolle. Il gigante prenderà allora la bilancia e ordinerà ai venti di scatenarsi e soffiare con violenza. Se nessuna spoglia volerà via, la bilancia cadrà dalle mani del gigante, i Pizzi cozzeranno tra di loro, sgretolandosi, e l’oro apparirà nel suo splendore, mentre Manodiferro in un lampo si dileguerà. “Giummeddu” vuol dire piccolo fiocco (giummo) o può forse derivare dal francese jumelles-gemelle,essendo le due rocce quasi uguali. “Giummeddu” potrebbe essere anche il nome di un personaggio che anticamente avrebbe abitato nella contrada. GAETANO AUGELLO