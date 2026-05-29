Un deposito abusivo di carburante è stato scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Ragusa, che hanno sequestrato circa 2.500 litri di gasolio agricolo. Nei locali di una carrozzeria i militari della Compagnia di Vittoria hanno trovato tre cisterne contenenti gasolio agevolato, insieme a tutto l’occorrente per il tiraggio e l’erogazione del carburante. I successivi approfondimenti hanno permesso di scoprire che anche i mezzi dell’azienda utilizzavano indebitamente il prodotto agevolato.

Il gasolio agricolo, circa 2.500 litri, che sconta un’imposta di produzione e fabbricazione ridotta rispetto al carburante destinato all’autotrazione, e un’aliquota Iva agevolata del 10% esclusivamente per fini agricoli, è stato sottoposto a sequestro, mentre il titolare dell’azienda è stato denunciato per sottrazione fraudolenta al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e per la mancanza del certificato di prevenzione incendi. “La conseguente attività sul piano fiscale consentirà di stabilire l’esatta quantificazione dei tributi evasi, finalizzata alla successiva riscossione”, spiegano le Fiamme gialle.


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