Il Direttivo della Camera Penale di Agrigento, in totale sintonia con le

determinazioni e la linea politica dell’Unione delle Camere Penali Italiane,

proclama la propria formale e convinta adesione allo stato di agitazione e

all’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale

indetta per le giornate dell’ 8, 9, 10, 11 e 12 Giugno, con delibera del 22

Maggio 2026 dalla Giunta dell’UCPI.

La protesta, indetta a livello nazionale, nasce dalla necessità impellente di

denunciare la violazione delle guarantigie costituzionali e processuali, poste a

presidio del diritto di difesa e di quello alla segretezza dei colloqui difensivi, con

evidente compressione dei valori del giusto processo.

Sottoporre a captazioni illegittime dei difensori, all’interno delle sale colloqui del

carcere di Perugia, oltre a comportare una indebita intrusione nel patrimonio

informativo e comunicativo in danno degli assistiti, rappresenta un attacco

all’indipendenza dell’Avvocatura ed un vero e proprio arretramento della cultura

della giurisdizione, trasformando la giustizia da un sistema di garanzie

democratiche ad un mero strumento di potere. Evitare tale deriva, rappresenta la

sfida fondamentale di ogni democrazia liberale.

Costituisce dato inconfutabile che il segreto dei colloqui tra difensore e

assistito rappresenta una garanzia inviolabile del diritto di difesa, riconosciuta

dall’art. 24 della Costituzione, dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti

dell’uomo e dagli artt. 103 e 271 del codice di procedura penale, i quali sanciscono

l’inutilizzabilità assoluta dei risultati di intercettazioni eseguite in violazione di tale

divieto.

La Camera Penale di Agrigento, da sempre presidio di legalità e tutela dei

diritti dei cittadini nel nostro territorio, sottolinea come i temi sollevati dall’Unione

non siano rivendicazioni di categoria, ma battaglie di civiltà giuridica che

riguardano direttamente la libertà e la dignità dell’intera Avvocatura.

Pertanto, oltre al blocco delle attività giudiziarie previsto per l’intera

settimana, il Direttivo comunica sin d’ora che la Camera Penale di Agrigento si riserva di porre in essere, nei prossimi giorni, specifiche azioni di sensibilizzazione

e di protesta anche nel contesto locale.

L’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente la comunità civile, il mondo

dell’associazionismo e i media agrigentini, affinché le ragioni della protesta e lo

stato di salute della giustizia penale diventino patrimonio di discussione comune e

non restino confinati all’interno delle aule di tribunale.