L’Arma dei Carabinieri ha pubblicato il bando per selezionare e arruolare 17 ufficiali del ruolo tecnico da impiegare nelle varie specialità del corpo. Il requisito base è la laurea magistrale nell’indirizzo di interesse. Le candidature si accettano esclusivamente online sul sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, con SPID o Carta d’Identità Elettronica, entro il 17 giugno 2026.

I posti disponibili e le specialità

I 17 posti si distribuiscono tra sei specialità distinte. Quattordici sono aperti a candidati esterni e tre riservati ai militari già in servizio nei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri e paritetici ruoli forestali.

Ecco la ripartizione per specialità:

2 posti per medicina;

1 posto per investigazioni scientifiche con indirizzo fisica;

2 posti per investigazioni scientifiche con indirizzo chimica;

4 posti per telematica;

2 posti per genio;

3 posti per amministrazione e commissariato.

I tre posti riservati ai militari già in servizio si suddividono in 1 per telematica, 1 per genio e 1 per amministrazione e commissariato.

I requisiti per partecipare

Oltre alla cittadinanza italiana e alla laurea magistrale nell’indirizzo di interesse, il bando fissa un limite di età di 32 anni alla data di scadenza della presentazione delle domande. Questo limite sale a 34 anni per gli Ufficiali in Ferma Prefissata che abbiano completato almeno un anno di servizio e per gli Ufficiali Inferiori delle forze di completamento. Per i militari dell’Arma dei Carabinieri già in servizio con almeno cinque anni alle spalle, il limite di età arriva invece a 45 anni.

Per alcune specialità sono richiesti titoli aggiuntivi. Per la specialità medicina, ad esempio, oltre alla laurea è necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’Albo professionale competente.

Le prove del concorso

Il percorso selettivo si articola in più fasi successive. Si parte con un’eventuale prova di preselezione, seguita da una prova scritta. I candidati che superano questa fase affrontano le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e quelli attitudinali. Il percorso si chiude con una prova orale, una prova facoltativa di lingua straniera e la valutazione dei titoli di merito.

Come inviare la domanda

La candidatura si presenta esclusivamente attraverso il sito ufficiale www.carabinieri.it nell’area dedicata ai concorsi, seguendo il percorso guidato. Per accedere al sistema è necessario disporre di SPID o di Carta d’Identità Elettronica. Non sono ammesse domande in formato cartaceo o trasmesse per altri canali. Il termine perentorio è il 17 giugno 2026.

Cosa succede dopo: nomina a Tenente e ferma di sette anni

I vincitori del concorso vengono nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma e frequentano un corso della durata di almeno un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri. Il programma è incentrato principalmente sullo studio di materie tecnico-professionali.

Al momento della presentazione al corso, gli ufficiali contrattualizzano una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio del corso. Questa ferma acquista piena efficacia solo al superamento del corso formativo.