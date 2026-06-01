Spaccata dal tetto e ingente furto di tecnologia a Misilmeri, dove una banda di malviventi ha preso di mira il punto vendita Expert City in contrada Blaschi. I ladri sono riusciti a portare via un bottino del valore complessivo di circa 50.000 euro, concentrandosi principalmente su dispositivi di ultima generazione.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i ladri hanno studiato nei minimi dettagli il piano per evitare i sistemi di sicurezza principali. Dopo essere saliti sulla copertura dell’edificio commerciale, hanno utilizzato una motosega per tagliare il tetto in legno, creandosi così un varco d’accesso direttamente dall’alto.

Una volta all’interno dei locali, i soggetti hanno agito con rapidità, puntando dritti ai banchi della telefonia. Sono stati asportati circa un centinaio di telefoni cellulari di varie marche e modelli, prima che potesse scattare un intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono successivamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi scientifici e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per identificare i componenti della banda.