Torna a Palermo “Palermo Città della Chitarra”, il festival dedicato alla chitarra classica giunto alla sua quinta edizione. Dal 4 al 6 giugno la città ospiterà tre giornate interamente dedicate alle sei corde tra concerti, masterclass e momenti di approfondimento, coinvolgendo musicisti, studenti e appassionati in un percorso che attraversa tradizione, ricerca e formazione. La manifestazione conferma la propria vocazione come spazio di incontro tra grandi interpreti della scena chitarristica internazionale e nuove generazioni di musicisti, trasformando alcuni dei luoghi culturali più suggestivi di Palermo — dall’Oratorio di San Lorenzo all’Istituto San Giuseppe fino all’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria — in luoghi di ascolto e condivisione musicale.

Ad aprire il festival, giovedì 4 giugno alle ore 17.30 (ingresso libero) presso l’I Istituto San Giuseppe, sarà “Le 100 Chitarre”, grande concerto collettivo diretto dal Maestro Giorgio Buttitta che vedrà protagoniste l’Orchestra di chitarre delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” e del Liceo Musicale “Regina Margherita” di Palermo. Un progetto ambizioso che nasce con l’obiettivo di mostrare la forza espressiva della chitarra in una dimensione orchestrale, superando l’idea dello strumento come esperienza esclusivamente intima e solistica. La stessa sera, all’Oratorio di San Lorenzo (ore 19.30 – ingresso 10 euro), spazio al recital di Aniello Desiderio, tra i più importanti chitarristi della scena internazionale, protagonista di una carriera che lo ha portato a esibirsi nelle principali sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York alle più prestigiose istituzioni europee.

Il programma proseguirà venerdì 5 giugno (a partire dalle ore 19.30, ingresso 5 euro) con i concerti del Trio Namalia — formazione nata all’interno del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo e impegnata in un lavoro di ricerca tra repertorio originale e arrangiamenti inediti — e del Duo Geraci-Romano, composto dalla flautista Eva Geraci e dal chitarrista Paolo Romano, interpreti attivi da anni nel panorama musicale siciliano tra musica da camera, repertorio contemporaneo e ricerca timbrica. Sabato 6 giugno (a partire dalle ore 19.30, ingresso 5 euro) sarà invece la volta del recital del chitarrista Christian Bottone, musicista e docente palermitano distintosi in numerosi concorsi nazionali, seguito dal concerto del Duo Fiamingo-Cascino, formazione cameristica composta da Vincenzo Fiamingo alla chitarra e Samuele Cascino al violino, un incontro tra rigore tecnico, sensibilità interpretativa e dialogo tra linguaggi musicali differenti. Accanto ai concerti, il festival ospiterà anche una masterclass esclusiva tenuta da Aniello Desiderio il 5 giugno presso l’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria, confermando l’attenzione della rassegna verso la didattica e il perfezionamento musicale.

“Palermo Città della Chitarra” è realizzato grazie alla collaborazione tra il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo, l’I.M.S. “Regina Margherita”, l’Istituto San Giuseppe – Figlie della Croce, la Cooperativa Le Baccanti, gli Amici dei Musei Siciliani e l’Associazione Apollo. La direzione organizzativa del Centro Chitarristico Siciliano “Le Ore di Apollo”, guidato da Dario Macaluso insieme a un gruppo di musicisti e professionisti del territorio, continua così a costruire un progetto che negli anni ha contribuito a rendere Palermo un punto di riferimento sempre più riconoscibile per la cultura chitarristica e la musica classica contemporanea.