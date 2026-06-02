Lavori di Giunta municipale di Campobello di Licata, guidata dal Sindaco Vito Terrana.
Deliberata la messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale in localita’ “”Musta-Favarotta””.
Approvata la perizia di variante, per l’importo a base d’asta di euro 1.766,203. L’importo complessivo dell’opera ammonta a euro 1.436,748.
Giovanni Blanda


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