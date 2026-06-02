È stato ufficialmente sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra l’UNPLI e la Rete Nazionale dei Borghi GeniusLoci DeCo, un accordo di grande rilievo volto a promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio identitario, culturale ed enogastronomico dei borghi italiani.

Nella foto Nino La Spina, NinoSutera, Ignazio di Giovanna

UNPLI e Rete Nazionale, già collaborano, nella condivisione di valori e obiettivi comuni: rafforzare il legame tra comunità e territorio, sostenere le produzioni locali, salvaguardare le tradizioni e incentivare modelli di sviluppo sostenibile fondati sul “Genius Loci”, inteso come anima autentica dei luoghi.

La collaborazione tra le due realtà si tradurrà in una serie di azioni concrete, tra cui:

• la promozione congiunta dei Borghi GeniusLoci DeCo (Denominazione Comunale);

• l’organizzazione di eventi, festival e iniziative culturali diffuse nei borghi italiani;

• il sostegno alla formazione e alla crescita delle Pro Loco come presìdi attivi di comunità;

• la realizzazione di progetti di marketing territoriale innovativi e sostenibili;

• la creazione di itinerari esperienziali capaci di raccontare l’identità dei luoghi

“Questo Protocollo rappresenta un passo fondamentale verso una visione condivisa di sviluppo territoriale – si legge nella nota congiunta – in cui le comunità locali diventano protagoniste attive nella narrazione e valorizzazione della propria identità.”

L’UNPLI, con oltre 6.000 ProLoco attive su tutto il territorio nazionale, rappresenta la più importante rete di volontariato culturale in Italia, da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio immateriale e nella promozione turistica dei territori. Dal canto suo, la Rete Nazionale dei Borghi GeniusLoci DeCo, si distingue per il suo impegno nella promozione delle identità locali attraverso un modello culturale che integra tradizione, innovazione e partecipazione comunitaria attorno al format Borghi GeniusLoci DeCo

Il Protocollo d’Intesa si configura dunque come uno strumento operativo di grande impatto, capace di generare sinergie virtuose e di contribuire in modo concreto alla crescita culturale, sociale ed economica dei borghi italiani.