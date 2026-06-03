Un uomo di 86 anni è deceduto nel reparto di medicina e chirurgia d’urgenza del Policlinico di Palermo dove era ricoverato. L’uomo – due giorni prima della morte – era stato trovato dal personale dell’ospedale con il volto insanguinato. I familiari hanno presentato un esposto chiedendo di fare luce sul decesso del congiunto. La procura ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, per il reato di omicidio preterintenzionale. Secondo una prima ricostruzione a ferire gravemente la vittima sarebbe stato il paziente che si trovava nella stanza con la vittima.

Pare che, per ragioni ancora poco chiare, tra i due sarebbe nata una discussione che sarebbe degenerata. Durante lo scontro la vittima sarebbe stata colpita al viso con un bicchiere, riportando lesioni gravi. Subito soccorso dal personale medico, le sue condizioni sono peggiorate nelle ore seguenti. Dopo 48 ore è andato in arresto cardiaco ed è deceduto. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche e stanno ascoltando pazienti e operatori presenti al momento dei fatti. Le indagini puntano a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e capire se il colpo ricevuto sia stato determinante per la morte dell’86enne.