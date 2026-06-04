Una brutale aggressione si è verificata a Torino nei pressi del Campus Einaudi, in via Reggio. La vittima, un giovane di 26 anni di Agrigento, che adesso si trova ricoverato all’ospedale Maria Vittoria, con delle ferite alla testa e una doppia frattura della mandibola, rendendo necessario un intervento chirurgico.

Secondo il suo racconto, il giovane si trovava in compagnia di un’amica dopo aver trascorso alcune ore in un locale della zona. Avvicinatosi a un gruppo composto da tre ragazzi poco più che ventenni per chiedere indicazioni su come raggiungere via Catania, avrebbe riferito di essere stato subito bersaglio di insulti discriminatori non appena i tre hanno scoperto che era siciliano. Nel tentativo di alleggerire la situazione, il 26enne avrebbe risposto con una battuta, ricordando che molti torinesi hanno origini nel Sud Italia. Un commento che non è bastato a placare gli animi. Secondo quanto denunciato dalla vittima, i tre aggressori lo avrebbero colpito con schiaffi, pugni e calci fino a farlo cadere a terra privo di sensi.

A interrompere il pestaggio sono stati gli addetti alla sicurezza di un locale vicino, intervenuti prima dell’arrivo dei Carabinieri; Gli investigatori sono al lavoro per identificare i tre responsabili e ricostruire con precisione tutte le fasi dell’accaduto.