In merito alla discussione svoltasi nell’ultima seduta del Consiglio comunale sul servizio di igiene urbana, l’Amministrazione comunale di Naro precisa che le attività di verifica e contestazione nei confronti della ditta affidataria erano già state formalmente avviate prima della presentazione e della votazione della proposta consiliare.

Nel corso del dibattito, infatti, è stato evidenziato come l’Ufficio Tecnico comunale avesse già intrapreso specifiche azioni amministrative finalizzate alla tutela degli interessi dell’Ente e dei cittadini.

In particolare, con nota prot. n. 6661 del 16 aprile 2026, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha richiesto formalmente alla società affidataria la rideterminazione del canone in regime di proroga tecnica, l’esclusione della quota relativa all’ammortamento dei mezzi e il ripristino integrale dei servizi previsti dal contratto originario.

Successivamente, con nota prot. n. 7240 del 28 aprile 2026, l’Ufficio ha ulteriormente approfondito la questione, contestando la posizione della ditta e richiedendo una verifica dettagliata delle prestazioni effettivamente rese e della corrispondenza tra i servizi svolti e il canone corrisposto dal Comune.

L’Amministrazione sottolinea inoltre che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 4 giugno 2026, è stato autorizzato il conferimento di incarico ad un legale specializzato al fine di assistere l’Ente nelle azioni da intraprendere per la tutela degli interessi comunali e per la verifica delle eventuali somme non dovute.

Alla luce di tali atti, l’Amministrazione evidenzia come le iniziative richieste dalla proposta discussa in Consiglio fossero già in corso e supportate da attività tecniche e amministrative formalmente avviate.

Per questo motivo, viene precisato che il voto contrario espresso dai consiglieri di maggioranza non rappresentava una contrarietà alla tutela degli interessi del Comune o all’eventuale applicazione di contestazioni e penali, bensì la presa d’atto che le azioni richieste erano già state avviate dagli uffici competenti e dall’Amministrazione comunale.

«L’obiettivo dell’Amministrazione – viene ribadito – è quello di tutelare le risorse pubbliche e garantire il rispetto del contratto, agendo però nel pieno rispetto della normativa vigente e attraverso procedure amministrative solide, evitando iniziative che possano esporre il Comune a contenziosi o responsabilità economiche».

L’Amministrazione conferma infine che continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione, proseguendo nelle verifiche tecniche e nelle azioni necessarie per la tutela degli interessi della collettività narese.