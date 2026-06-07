Un uomo di 56 anni di Canicattì è stato denunciato dalla polizia per il reato di aggressione a pubblico ufficiale. Nei giorni scorsi l’ uomo mentre si trovava all’ ospedale di Canicattì ha aggredito un medico che lo stava visitando. Il professionista ha riportato ferite guaribile in una decina di giorni. Le indagini successive della polizia hanno permesso di identificate l’aggressore e denunciarlo in stato di libertà alla Procura di Agrigento.