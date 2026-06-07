Domenica 7 Giugno e’ la Festa del Corpus Domini (Corpo del Signore). Nella Chiesa Besta Maria Vergine dell’Immacolata, alle ore 19, Santa messa comunitaria. Seguira’ la processione del Santissimo Sacramento per le vie cittadine. Questo e’ il percorso designato:

vie Gramsci, Gagarin, Edison, Vittorio Emanuele, Roma, Umberto ( lato palazzo municipale), Piazza XX Settembre, vie Regina Elena, Cavour, Napoli e Chiesa Gesu’ e Maria.

Per il clero, chi vuole puo mettere nei balconi drappi e coperte per onorare il passaggio del Santissimo Sacramento.

I bambini possono vestirsi di angioletti durante la santa messa e per la processione.

Giovanni Bl.