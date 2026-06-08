A Campobello di Licata sono in svolgimento i lavori di ristrutturazione della Chiesa Madre San Giovanni Battista, chiusa al culto da due anni, perche’ il tetto e’ pericolante. I lavori – finanziati dalla Regione, su progettazione della curia agrigentina – sono eseguiti dalla ditta Li Calzi, per la somma di euro 392 mila. Giovanni Gibella e’ l’ ingegnere dell’opera.
Dovrebbero essere ultimati – si legge nel contratto – entro il 5 settembre prossimo.
giovanni blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, lavori di ristrutturazione della Chiesa Madre
Campobello di Licata, lavori di ristrutturazione della Chiesa Madre
A Campobello di Licata sono in svolgimento i lavori di ristrutturazione della Chiesa Madre San Giovanni Battista, chiusa al culto da due anni, perche’ il tetto e’ pericolante. I lavori – finanziati dalla Regione, su progettazione della curia agrigentina – sono eseguiti dalla ditta Li Calzi, per la somma di euro 392 mila. Giovanni Gibella e’ l’ ingegnere dell’opera.