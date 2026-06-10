Questa mattina presso la Squadra Mobile di Agrigento è stata inaugurata la “Sala Iside”, uno spazio dedicato all’ascolto e all’accoglienza delle persone che si rivolgono alla Polizia di Stato in condizioni di particolare fragilità.
L’iniziativa nasce dalla proficua collaborazione tra la Questura di Agrigento, il Lions Club Agrigento Chiaramonte, il Telefono Aiuto Associazione APS Luce – Centro Antiviolenza, che hanno contribuito alla realizzazione di un ambiente pensato per garantire riservatezza, serenità e sostegno a coloro che affrontano situazioni di disagio, violenza o vulnerabilità.
La Sala Iside rappresenta un importante strumento a supporto dell’attività istituzionale della Polizia di Stato, impegnata quotidianamente nella tutela delle vittime e nella promozione della cultura della legalità e della vicinanza ai cittadini.
Lo spazio è stato concepito per favorire un approccio fondato sull’ascolto, sull’empatia e sull’attenzione alla persona, elementi fondamentali per instaurare un rapporto di fiducia con chi trova il coraggio di denunciare o chiedere aiuto.
Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il Prefetto di Agrigento Dott. Salvatore CACCAMO, i rappresentanti del Lions Club Agrigento Chiaramonte e dell’Associazione Telefono Aiuto APE Luce di Agrigento.
La Questura di Agrigento esprime il proprio ringraziamento al Presidente Ing. Giuseppe PULLARA per il Lions Club Agrigento Chiaramonte e alla Dott.ssa Antonella GALLO CARRABBA per l’APS Luce CAV- Centro Antiviolenza Telefono Aiuto Agrigento per aver contribuito alla realizzazione del progetto, testimonianza concreta di come la collaborazione tra istituzioni e associazionismo possa generare iniziative di alto valore sociale.