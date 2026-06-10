Ancora una volta la Misericordia di Campobello di Licata si distingue per le iniziative in favore del benessere dei propri cittadini. come sottolineato dal governatore Giovanni Nigro, diversi professionisti Medici e Sanitari si alterneranno nei vari ambiti del settore salute durante tutto l’anno. Lo stesso governatore ha voluto evidenziare come la Misericordia intende promuovere diverse giornate di prevenzione su alcune tematiche di salute che interessano la popolazione. Diversi professionisti sono stati contattati che, a titolo gratuito, hanno dato la propria disponibilità. Intanto, il primo appuntamento si concretizza con” lo screening dell’udito” la prevenzione scende in piazza, controllo gratuito dell’udito, Sabato 13 giugno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00, mentre Domenica 14 giugno dalle ore 9,00 alle 13,00. I volontari e il camper della prevenzione vi aspettano nel sagrato della chiesa Madre .