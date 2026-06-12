Un trentasettenne attualmente sottoposto agli arresti domiciliari è stato ferito alla testa da sconosciuti che lo hanno preso a coltellate mentre si trovava davanti al Pronto soccorso dell’ ospedale Barone Lombardo di Canicattì. L’episodio è accaduto la scorsa notte. L’uomo è stato curato dai medici con alcuni punti di sutura. Sull’episodio indaga la polizia. Il canicattinese non ha saputo fornire indicazioni utili alle indagini.