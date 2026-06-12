“A seguito di una grave rottura della condotta di adduzione di Siciliacque S.p.A., il nostro comune è sul baratro di una fase di forte emergenza idrica”. A parlare è il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo che questa mattina
ha inviato una lettera urgente ai vertici della Regione Siciliana, alla Prefettura di Agrigento, alla Protezione Civile e ai gestori idrici per richiedere interventi immediati a tutela dell’ordine pubblico e della salute dei cittadini. “Si prospetta il rischio che i turni di erogazione possano superare i 20 giorni, dichiara il primo cittadino, inoltre, il servizio sostitutivo con autobotti è al momento bloccato a causa del totale svuotamento dei serbatoi e l’idrante comunale risulta inagibile.
Ho quindi ritenuto urgente chiedere un intervento immediato alle Autorità competenti ponendo particolare attenzione alle fasce fragili e alle attuali criticità strutturali rilevate nel centro storico. Indispensabile infine l’aumento strutturale della portata idrica non appena la condotta sarà riparata. Seguiranno aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione della situazione”, ha concluso.
“A seguito di una grave rottura della condotta di adduzione di Siciliacque S.p.A., il nostro comune è sul baratro di una fase di forte emergenza idrica”. A parlare è il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo che questa mattina