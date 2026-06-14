Immettere l’ acqua che arriva al Tre Sorgenti al partitore della Madonna della Rocca per riempire i serbatoi comunali rimasti vuoti. È questa la richiesta avanzata dal sindaco Vincenzo Corbo ai vertici di Aica dopo che ormai la città è completamente a secco. Una richiesta che Corbo aveva sottoposto all’ attenzione dell’ azienda idrica dei comuni Agrigentini anche nei giorni scorsi dopo che dal Fanaco, oggi interrotto per guasto, arrivava gradualmente meno acqua in città. Da 85 litri secondo la fornitura era scesa a circa 65. Corbo nel caso la richiesta del comune di Canicattì non avesse riscontro da parte di Aica annuncia che si rivolgerà alle Autorità competenti a tutela dei cittadini che rischiano seri problemi sotto il profilo dell’ igiene e della salute pubblica.