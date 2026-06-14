Oggi dalle 10 alle 22 Via Cavour detta “Antica Strata Di Li Negozi” torna a risplendere. L’associazione LUCE porta per la prima volta a Canicattì la “Giornata Internazionale Del Manufatto”. Sarà possibile passeggiare e vedere le esposizioni dei manufatti e le installazioni evocative nelle antiche attività commerciali, partecipare ai workshop promossi dal Labpratorio di Uncinetto, visitare il Piccolo Museo, radunarsi per lavorare e cucire spontaneamente su strada, trascorrere dei momenti di convivialità e memoria per evocare quel legame fra tradizione e contemporaneità.
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