Il Comune di Campobello di Licata, in esecuzione della delibera del consiglio comunale di approvazione dell’aggiornamento del piano di protezione civile, ha collocato di recente la prevista segnaletica nei luoghi individuati come Area di Attesa. La segnaletica del Piano di Protezione Civile individua e indica alla popolazione le aree di emergenza sicure in caso di calamità. Comprende i cartelli per Aree di Attesa (primo ritrovo), ultimamente installati, per Aree di Ricovero (accoglienza) e Aree di Ammassamento (mezzi e soccorsi) che verranno successivamente collocati.

Nel nuovo piano di protezione civile il centro urbano è stato suddiviso in 13 Aree di Attesa di prima accoglienza sicuri, come piazze e aree libere, dove recarsi immediatamente dopo un’emergenza per ricevere assitenza e informazioni.

Il Comandante della Polizia Municipale dott. Salvatore Cutaia, che ha curato tutto l’intero iter di aggiornamento del piano di protezione civile e di affidamento e gestione della collocazione della relativa segnaletica nelle aree individuate, informa la cittadinanza che nel passo successivo il comune si doterà degli strumenti digitali che permetteranno all’ente di digitalizzare i piani di emergenza e comunicarli in tempo reale ai cittadini, fornendo mappe interattive, di geolocalizzazione e di allerte meteo. Le applicazioni forniranno l’individuazione della mappa dell’area di attesa per ogni residente.