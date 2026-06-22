I vigili del fuoco e la Polizia di Stato sono intervenuti in via Danimarca, nei pressi del civico 54, in un capannone abbandonato di fronte al liceo scientifico Galilei. L’intervento è scattato per fornire assistenza agli agenti della Polizia di Stato, impegnati nelle ricerche di un ragazzo di 19 anni.

Il ritrovamento e l’intervento dei soccorsi

Il giovane è stato individuato dai poliziotti nella struttura, senza vita. E’ intervenuto anche il personale sanitario del 118, ma il medico ha solo potuto constatare il decesso del diciannovenne. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità per ricostruire le cause della morte e stabilire se vi sono responsabilità.