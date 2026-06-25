Incidente mortale nella galleria Taormina, in direzione Catania. Un uomo, a bordo di un’auto, ha tamponato un pullman e il veicolo si è capovolto.

Il conducente, Davide Toscano, 40 anni, è morto. Ferita la figlia piccola. Per consentire i soccorsi e i rilievi, la tratta autostradale è rimasta chiusa, con l’istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ringrazia la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso e il personale consortile per gli interventi effettuati.