Sei nuovi funzionari, assegnati alla Questura di Agrigento, sono stati presentati questa mattina dal questore Tommaso Palumbo in una conferenza stampa. Si tratta di sei commissari: Antonio Canicattì, 32 anni, di Agrigento; Francesco Currò, 40 anni, di Messina; Luciano D’Angelo, 29 anni, di Trapani; Marco Di Giovanna, 26 anni, di Palermo; Miriam Frisco, 31 anni, di Palermo, e Roberto Rosano, 37 anni, di Palermo.

“Forze nuove, abbiamo avuto il piacere dell’assegnazione di sei giovani funzionari – ha detto il Questore Tommaso Palumbo – in questo momento sono ancora nel cosiddetto tirocinio e lo saranno per un anno, periodo in cui andranno sul campo ad approfondire tematiche per avere poi responsabilità dirette. Un tutor li seguirà in tutto il percorso fungendo da guida e da supporto per quello che è il periodo. Non sarà una formazione accademica ma una full immersion sulle questioni operative della Questura.”

Riteniamo fondamentale ringraziare il Sig. Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, per avere accolto, parte delle nostre richieste, assegnando sei giovani funzionari della Polizia di Stato. Una figura necessaria per il coordinamento dell’azione sul territorio. La nostra O.S., com’è noto, non ha mai desistito dalla propria azione rivendicativa, producendo articolate e dettagliate note all’indirizzo del superiore dicastero, cristallizzando le reali esigenze della nostra Questura.

Ai giovani colleghi esprimiamo il nostro sincero benvenuto e un buon lavoro, nell’attesa di conoscere gli incarichi definitivi che l’eccellente Questore, Dr. Tommaso Palumbo, saprà determinare, collocandoli nei settori strategici della nostra Questura e degli Uffici periferici, che ricordiamo, alcuni di essi, privi del Dirigente, un ruolo che solo dopo il necessario tirocinio potrà essere loro affidato. Ricordiamo che in tempi ragionevolmente brevi, anche il Commissariato di P.S. di Lampedusa -Linosa, avrà l’esigenza di un Vice Questore della Polizia di Stato quale dirigente e di un Commissario quale vice dirigente.

Non appena verranno delineati gli incarichi ufficiali e definitivi, sarà mia cura incontrare ciascuno dei funzionari assegnati oggi ad Agrigento ed aprire con loro un necessario e costruttivo dialogo proteso a recepire e a fornire indicazioni utili a favore del personale tutto, questa la dichiarazione a caldo del Segretario Generale provinciale Alfonso Imbrò, dopo la presentazione ufficiale da parte del Questore, nel corso di una conferenza stampa dei neo Commissari di Polizia. La prima Organizzazione Sindacale di questa provincia, che mi onoro di rappresentare, continua Imbro’, non farà certo mancare il proprio supporto. Per noi è imprescindibile il benessere del personale e la funzionalità dell’apparato sicurezza, solo in questo modo i cittadini del nostro comprensorio potranno fruire di un servizio con standard elevati da parte della nostra Istituzione.

Rimane ancora aperto il nodo del ripianamento dell’organico, su cui si concentrerà la nostra massima attenzione riponendo la nostra massima fiducia alla solerzia della nostra segreteria nazionale, rappresentata egregiamente dal nostro Segretario Generale Antonino Alletto.