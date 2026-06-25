

Salvatore Falcone il più votato

​ Si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) presso la miniera Italkali di Racalmuto. L’esito delle urne ha decretato una netta vittoria della Filctem CGIL, che si riconferma come primo sindacato all’interno del sito produttivo. ​In un contesto caratterizzato da una partecipazione democratica straordinaria, ha visto recarsi al voto il 94,5% degli operai aventi diritto con 49 lavoratori votanti – la lista della Filctem CGIL ha ottenuto la maggioranza assoluta. Il candidato Salvatore Falcone è risultato il delegato più votato in assoluto della tornata elettorale, raccogliendo ben 26 preferenze e trainando l’organizzazione verso questo importante traguardo. ​Insieme a Falcone, risultano eletti anche Pietro Danna e Calogero Nicastro. ​ “Questo risultato” – commenta il segretario generale Filippo Munda– “rappresenta un chiaro attestato di fiducia da parte dei lavoratori nei confronti del lavoro svolto in questi anni dalla Filctem CGIL. L’altissima affluenza dimostra che i minatori di Racalmuto credono fermamente nel valore della rappresentanza e della tutela dei propri diritti in un settore strategico e complesso come quello minerario. Da qui ripartiamo, con ancora più forza, per affrontare le sfide future legate alla sicurezza, allo sviluppo del sito e alla valorizzazione del personale. ​La Filctem CGIL esprime un profondo ringraziamento a tutti i lavoratori che hanno partecipato al voto, ai componenti della commissione elettorale per l’eccellente lavoro svolto e augura buon lavoro a tutta la nuova RSU eletta”.