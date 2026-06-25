COMUNE DI CANICATTÌ: AL VIA LE DOMANDE PER L’ACQUISTO DI POSTI-UTENTE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA (ANNO 2026/2027) scadenza 9 luglio. Il Comune di Canicattì rende noto che è possibile presentare istanza per l’acquisto di “posti-utente” nell’ambito dei servizi educativi per la prima infanzia per l’anno educativo 2026/2027. Il provvedimento è finalizzato a potenziare l’offerta sul territorio, incrementando il numero di posti a disposizione dei cittadini. Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi (che non abbiano superato i tre anni al 31 dicembre dell’anno educativo di riferimento e nati entro il 31 maggio), residenti nel Comune di Canicattì unitamente ad almeno uno dei genitori o al tutore legale.L’assegnazione del posto avrà validità per l’anno educativo 2026/2027 per una durata massima di 11 mesi (subordinata all’effettivo accredito dei fondi ministeriali). I posti saranno spendibili esclusivamente presso le strutture iscritte all’Albo regionale (L.R. 22/86) e accreditate con il Comune di Canicattì. Il beneficio è strettamente personale, non trasferibile e non monetizzabile. Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì, con un’articolazione di 8 ore giornaliere (dalle ore 08:00 alle ore 16:00). In ogni struttura sarà garantito il personale necessario (educatori e ausiliari di cucina) in proporzione al numero dei bambini iscritti.La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta e corredata da un documento di riconoscimento valido, deve pervenire entro e non oltre il 9 luglio 2026 attraverso una delle seguenti modalità:1. Via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it, specificando nell’oggetto la dicitura: “Domanda per servizio asilo nido anno 2026/2027”.

2. Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Corso Umberto I n. 57.

I modelli di domanda sono scaricabili dal sito internet istituzionale www.comune.canicatti.ag.it o disponibili all’Ufficio Servizi Sociali – Ufficio Minori (Piazza Dante).

Alla domanda dovranno essere allegati:

• Attestazione ISEE aggiornata;

• Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;

• Fotocopia dei contratti di lavoro di entrambi i genitori;

• Altra certificazione ritenuta utile.

Si ricorda che la non corretta compilazione o la mancanza della documentazione richiesta comporteranno l’esclusione dal beneficio.

L’ammissione al servizio avverrà in base a una graduatoria formulata secondo i criteri del “Regolamento dei servizi alla prima infanzia” (deliberazione n. 4/2013). In caso di ulteriori finanziamenti, la graduatoria potrà scorrere, definendo le quote di compartecipazione delle famiglie in base alle fasce ISEE. Il Comune effettuerà verifiche periodiche sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di false attestazioni, si procederà alla revoca immediata del beneficio e all’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000.