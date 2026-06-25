

Naro si prepara ad accogliere cittadini, visitatori e turisti per “Naro Borgo dei Sapori 2026”, la manifestazione che dal 26 al 30 giugno 2026 animerà il centro storico della città con un ricco programma di eventi dedicati all’enogastronomia, alla cultura e all’intrattenimento.

Promossa da We Naro A.P.S., l’iniziativa valorizza le eccellenze del territorio e il patrimonio storico-artistico della città, offrendo un’esperienza coinvolgente per famiglie, giovani e appassionati delle tradizioni siciliane.

Tra gli appuntamenti in programma spicca la mostra “ANIMA_MENTE” dell’artista Carlo Calcasola, ospitata presso l’Ex Pretura di Naro dal 26 al 30 giugno, un percorso espositivo che accompagnerà i visitatori per tutta la durata della manifestazione.

Le giornate del 27 e 28 giugno saranno il cuore pulsante dell’evento. A partire dalle ore 19:00, in Via Dante, apriranno gli stand dedicati allo street food, con un viaggio tra i sapori più autentici della tradizione siciliana. I visitatori potranno degustare specialità amate e riconosciute in tutta l’isola, dai celebri panini con la meusa alle panelle e panini con carne di cavallo, fino a numerose proposte gastronomiche preparate al momento. Grande spazio sarà riservato anche ai dolci tipici della tradizione, tra cui il fragrante latte fritto, i golosi ravioli dolci siciliani e altre eccellenze della pasticceria locale che raccontano la storia e l’identità del territorio.

Non mancheranno spazi dedicati ai più piccoli, con gonfiabili gratuiti e attività pensate per le famiglie.

La serata di sabato 27 giugno, alle ore 21:30 presso l’Ex Pretura, sarà caratterizzata dal concerto dei Sikuletnica Mediterranea Sound, formazione che proporrà sonorità e contaminazioni musicali del Mediterraneo in un’atmosfera di festa e condivisione.

Domenica 28 giugno, alle ore 20:00, sempre presso l’Ex Pretura, andrà in scena il saggio di fine anno “Un Amore Siciliano” della scuola di danza Arte Danza, uno spettacolo che celebra la cultura e le tradizioni dell’isola attraverso il linguaggio della danza.

Durante le due giornate principali della manifestazione sarà inoltre possibile visitare i principali monumenti e le chiese della città, riscoprendo il fascino storico e artistico di uno dei borghi più suggestivi della Sicilia.

“Naro Borgo dei Sapori” si conferma così un appuntamento capace di unire promozione territoriale, cultura, turismo ed enogastronomia, trasformando il borgo in un luogo di incontro e di valorizzazione delle identità locali. Un’occasione per vivere Naro attraverso i suoi profumi, i suoi sapori, la sua musica e la sua straordinaria bellezza.

Buon cibo, musica e divertimento per tutti: Naro vi aspetta dal 26 al 30 giugno 2026.

Informazioni e aggiornamenti: sui canali social ufficiali di We Naro A.P.S.

26, 27 e 28 giugno, fino al 30 giugno la mostra: cinque giorni dedicati a gusto, cultura, musica e tradizioni nel cuore di Naro

Naro si prepara ad accogliere cittadini, visitatori e turisti per “Naro Borgo dei Sapori 2026”, la manifestazione che dal 26 al 30 giugno 2026 animerà il centro storico della città con un ricco programma di eventi dedicati all’enogastronomia, alla cultura e all’intrattenimento.

Promossa da We Naro A.P.S., l’iniziativa valorizza le eccellenze del territorio e il patrimonio storico-artistico della città, offrendo un’esperienza coinvolgente per famiglie, giovani e appassionati delle tradizioni siciliane.

Tra gli appuntamenti in programma spicca la mostra “ANIMA_MENTE” dell’artista Carlo Calcasola, ospitata presso l’Ex Pretura di Naro dal 26 al 30 giugno, un percorso espositivo che accompagnerà i visitatori per tutta la durata della manifestazione.

Le giornate del 27 e 28 giugno saranno il cuore pulsante dell’evento. A partire dalle ore 19:00, in Via Dante, apriranno gli stand dedicati allo street food, con un viaggio tra i sapori più autentici della tradizione siciliana. I visitatori potranno degustare specialità amate e riconosciute in tutta l’isola, dai celebri panini con la meusa alle panelle e panini con carne di cavallo, fino a numerose proposte gastronomiche preparate al momento. Grande spazio sarà riservato anche ai dolci tipici della tradizione, tra cui il fragrante latte fritto, i golosi ravioli dolci siciliani e altre eccellenze della pasticceria locale che raccontano la storia e l’identità del territorio.

Non mancheranno spazi dedicati ai più piccoli, con gonfiabili gratuiti e attività pensate per le famiglie.

La serata di sabato 27 giugno, alle ore 21:30 presso l’Ex Pretura, sarà caratterizzata dal concerto dei Sikuletnica Mediterranea Sound, formazione che proporrà sonorità e contaminazioni musicali del Mediterraneo in un’atmosfera di festa e condivisione.

Domenica 28 giugno, alle ore 20:00, sempre presso l’Ex Pretura, andrà in scena il saggio di fine anno “Un Amore Siciliano” della scuola di danza Arte Danza, uno spettacolo che celebra la cultura e le tradizioni dell’isola attraverso il linguaggio della danza.

Durante le due giornate principali della manifestazione sarà inoltre possibile visitare i principali monumenti e le chiese della città, riscoprendo il fascino storico e artistico di uno dei borghi più suggestivi della Sicilia.

“Naro Borgo dei Sapori” si conferma così un appuntamento capace di unire promozione territoriale, cultura, turismo ed enogastronomia, trasformando il borgo in un luogo di incontro e di valorizzazione delle identità locali. Un’occasione per vivere Naro attraverso i suoi profumi, i suoi sapori, la sua musica e la sua straordinaria bellezza.

Buon cibo, musica e divertimento per tutti: Naro vi aspetta dal 26 al 30 giugno 2026.

Informazioni e aggiornamenti: sui canali social ufficiali di We Naro A.P.S.