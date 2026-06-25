In esecuzione della delibera del consiglio comunale di approvazione dell’aggiornamento del Piano di Protezione civile, il Comune di Campobello di Licata ha installato la segnaletica nei luoghi individuati come “”Area di attesa””. La segnaletica del Piano di Protezione Civile individua e indica alla popolazione le aree di emergenza sicure in caso di calamità: comprende i cartelli per “” Aree di attesa (punto di ritrovo), per “”Aree di ricovero (accoglienza) e “”Aree di ammassamento ( mezzi e soccorso).

Giovanni Blanda