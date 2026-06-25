Il Comune di Campobello di Licata avvisa ancora i cittadini che entro il 30 giugno deve essere effettuato il pagamento dell’importo della 15ma rata del piano di ammortamento elaborato.

“In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprenderà l’ordinaria attività di riscossione coattiva”.

Nel sito comunale accessibile tramite le credenziali in possesso o tramite Spid, in caso di smarrimento, sono disponibili i piani di ammortamento e i bollettini di pagamento.

Giovanni Blanda