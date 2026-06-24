La platea per annunciare il provvedimento è stato il centenario di Confindustria celebrato a Catania, in arrivo risorse per oltre mezzo miliardo per le imprese del Mezzogiorno.

Schifani plaude a provvedimento ministro Urso

“Accolgo con grande soddisfazione il provvedimento del ministro Adolfo Urso che destina oltre 505 milioni di euro alle imprese del Mezzogiorno per progetti di ricerca e sviluppo ad alto contenuto innovativo. Si tratta di un intervento che conferma l’attenzione del governo nazionale verso la crescita del Sud e che offre nuove opportunità alle imprese siciliane, in particolare alle piccole e medie aziende, per investire nelle tecnologie del futuro, dall’intelligenza artificiale alla cybersicurezza” ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando la misura varata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Sicilia pronta alla sfida

“La Sicilia – ha aggiunto Schifani – è pronta a cogliere questa sfida. La nostra regione sta vivendo una stagione di crescita, innovazione e attrazione degli investimenti. Queste risorse rappresentano un ulteriore impulso per rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo, consolidare il ruolo dell’Isola come polo di ricerca e sviluppo avanzato e sostenere il percorso di modernizzazione già avviato”.

Oggi anche i 250 milioni per 19 progetti dell’Avviso Step

La notizia arriva nella medesima giornata in cui la Regione siciliana rende noto il finanziamento di 19 progetti per l’Innovazione per un valore di 250 milioni.

Sono 19 le istanze presentate per la seconda edizione dell’avviso Step (Strategic technologies for Europe platform) emanato dall’assessorato regionale delle Attività produttive e finanziato nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. La scadenza era stata prorogata al 13 giugno, consentendo così una partecipazione più ampia alle misure destinate a un settore ad alto livello di innovazione che va dalle tecnologie digitali alle deep tech, dalle biotecnologie a quelle green, pulite ed efficienti.

Lo scopo è accompagnare le imprese nei percorsi di crescita, favorendo investimenti che generino innovazione, competitività e nuove opportunità occupazionali.