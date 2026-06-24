I militari del Nucleo PEF di Caltanissetta, su delega dalla locale Procura della Repubblica, hanno notificato un ordine di esibizione, con contestuale acquisizione documentale, presso la sede legale del libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – ex Provincia Regionale – finalizzato ad effettuare mirati accertamenti in relazione agli aspetti economico gestionali dell’Ente.
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Finanza nella sede dell’ex provincia di Caltanissetta, inchiesta sulla gestione
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