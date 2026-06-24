E’ arrivato il giorno, Mercoledì 24 Giugno, a Campobello di Licata, della grande festa in onore di San Giovanni Battista, patrono della cittadina.
I fedeli di riuniranno nella centrale Piazza XX Settembre – Sagrato Giovanni Paolo Secondo, per partecipare alla celebrazione dalla Santa Messa, che sara’ officiata da don Marco Damanti.sara no presenti le autorita’ civili e militari. Inizio alle ore 19,30.
Al termine, si snodera’ per le vie cittadine la processione del simulacro del Santo.
Seguira’ lo spettacolo pirotecnico.
La festa di San Giovanni Battista e’ la piu’ antica del paese.
Ad organizzarla e’ la Chiesa Madre “”San Giovanni Battista””- Unita’ pastorale “”Maria Madre della Chiesa”, guidata dall’ arciprete don Giuseppe Costanza.
GIOVANNI BLANDA
Campobello di Licata, festa in onore di San Giovanni Battista
E’ arrivato il giorno, Mercoledì 24 Giugno, a Campobello di Licata, della grande festa in onore di San Giovanni Battista, patrono della cittadina.