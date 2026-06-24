Giangaspare Di Fazio, 60 anni, ex consigliere comunale, è il nuovo presidente di Confcommercio di Canicattì. È stato eletto all’unanimità dall’Assemblea nel corso di una riunione che si svolta nella sede di Agrigento.

Di Fazio, molto attivo in città come imprenditore ed esponente della politica negli anni ha ricoperto vari ruoli. È stato assessore comunale e anche presidente dell’istituto Assistenziale “Burgio-Corsello” di Canicattì.

Nel Consiglio direttivo i delegati: Riccardo Di Benedetto, canicattinese, ex presidente regionale della FIGSC (Federazione Nazionale dei Distributori di Carburante), Giuseppe Miccichè di Campobello di Licata e Gaetano Morgana di Naro, “espressione di un gruppo che unisce solida esperienza professionale e forte radicamento territoriale, elementi che garantiranno un rinnovato slancio operativo alla Delegazione”.

La delegazione territoriale di Canicattì, che raggruppa pure i comuni di Campobello di Licata, Naro e Ravanusa, ha espresso all’unanimità la propria fiducia a Giangaspare Di Fazio, sancendo una rinnovata governance alla guida di una Delegazione “che rappresenta il tessuto commerciale, turistico e ricettivo di uno tra i territori a più alta vocazione imprenditoriale della provincia di Agrigento”.

«Guidare questa delegazione – ha dichiarato il neo presidente Giangaspare Di Fazio – rappresenta per me un motivo di profondo onore e di grande responsabilità verso ogni associato di Canicattì, Naro, Campobello di Licata e Ravanusa. Il nostro obiettivo è dare voce alle istanze del comparto commerciale, turistico e ricettivo attraverso un’azione corale, capace di valorizzare le eccellenze di questo comprensorio – ha annunciato – Siamo convinti che il commercio costituisca un presidio fondamentale per la vitalità e la sicurezza delle nostre comunità: ogni serranda alzata è un punto di riferimento vitale per i cittadini. Chi oggi ha il coraggio di fare impresa in un contesto complesso come il nostro non solo merita rispetto, ma deve poter contare su un sostegno concreto e continuativo. Confcommercio è pienamente pronta a svolgere il proprio ruolo al fianco degli imprenditori, contribuendo a rendere il nostro territorio sempre più attrattivo, coeso e proiettato verso il futuro. Questo è il mandato che ci è stato affidato – ha concluso il canicattinese – questo è il mio impegno personale.»

L’incontro è stato presieduto da Gero Niesi, vice presidente vicario di Confcommercio Agrigento, il quale nel suo intervento ha sottolineato il valore strategico dell’adesione associativa, rimarcando come “la capacità di fare rete costituisca oggi una leva imprescindibile per il settore”.

“Operare in sinergia – ha sottolineato – è infatti condizione indispensabile per garantire all’intero comparto un punto di riferimento autorevole, solido e costantemente orientato al supporto degli imprenditori”.