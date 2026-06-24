Si svolgono nel pomeriggio alle 16.30 nella chiesa madre di Ravanusa i funerali della piccola Ginevra Russo la bimba di sette anni deceduta in spiaggia a Licata per un malore. Il sindaco Salvatore Pitrola ha proclamato il lutto cittadino. “Ci stringiamo tutti, – scrive Pitrola – con il cuore spezzato, al dolore della famiglia per la prematura e dolorosissima scomparsa della piccola Ginevra. Non ci sono parole adeguate per colmare un vuoto così grande, ma l’intera cittadinanza si unisce in un abbraccio di profondo cordoglio e vicinanza ai suoi cari. Invitiamo – conclude il sindaco -tutta la cittadinanza a raccogliersi nel silenzio e nel rispetto durante lo svolgimento della cerimonia”.
Ravanusa, i funerali della piccola Ginevra: Proclamato lutto cittadino
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