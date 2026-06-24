Venerdì 26 giugno alle ore 19:00 sarà inaugurata nella **Sala Multimediale dell’Ex Pretura** (Via Dante, già Collegio dei Gesuiti) la mostra personale di pittura **“ANIMA_MENTE”** del giovane artista narese **Carlo Calcasola**.

La mostra, che rimarrà aperta dal 26 al 30 giugno, rappresenta un’importante occasione per scoprire e valorizzare il talento di uno dei più promettenti pittori del territorio.

Carlo Calcasola, nato a Canicattì il 22 giugno 1998, si è distinto fin da giovanissimo per la sua naturale predisposizione per le arti grafico-pittoriche. La sua ricerca artistica si concentra sulla pittura figurativa contemporanea, con opere intense e cariche di espressività. In passato ha già esposto con successo, tra cui una personale di pittura sacra sempre a Naro nel 2020, dove ha saputo reinterpretare temi tradizionali in chiave moderna e pop.

L’esposizione “**ANIMA_MENTE**” presenta una serie di opere che esplorano il mondo interiore, le emozioni e l’anima umana attraverso volti e maschere classiche rivisitate con una potente carica cromatica e materica, come si evince dal suggestivo manifesto della mostra.

Dichiarazione dell’Assessore alla Cultura Piera Pacinella

«Siamo lieti di invitarvi alla mostra di pittura del giovane Narese Carlo Calcasola. Promuovere un talento locale significa custodire la nostra storia e dare voce alla creatività che rende unica la nostra comunità. Vi aspettiamo per celebrare insieme il talento, la cultura e l’orgoglio di Naro.»

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Naro e il supporto dell’Associazione **We Naro A.P.S.**, confermando l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare gli spazi culturali cittadini come la Sala Multimediale dell’Ex Pretura, ormai punto di riferimento per le iniziative artistiche del territorio.

L’ingresso è libero.