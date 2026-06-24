A Burgio presso l’ex casello ferroviario, è stata inaugurata la “Casetta dei Libri”, donata dal Leo Club Ribera presieduto per l’anno sociale 2025/2026 da Vincenzo Scorsone . L’iniziativa si basa sul principio del “libro sospeso”: chiunque può prendere un libro e lasciarne un altro, favorendo così la libera condivisione della lettura.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura come esperienza quotidiana e accessibile a tutti, trasformando il parco in un luogo di aggregazione, riflessione e incontro. Particolare attenzione è rivolta ai giovani, affinché possano avvicinarsi alla lettura e scoprire nei libri una fonte di conoscenza, ispirazione e crescita personale. La casetta rappresenta quindi un simbolo di condivisione, partecipazione e valorizzazione culturale della comunità di Burgio.

“Ringraziamo il Sindaco di Burgio Vincenzo Galifi per la sua grande disponibilità e per aver accolto con entusiasmo la nostra iniziativa. Ringraziamo l’amministrazione comunale e il consigliere comunale, nonché nostro socio, Domenico Arrigo per la sua straordinaria e costante disponibilità nel supportarci. Domenico è stato un supporto costante e ha rappresentato una grande risorsa fondamentale e di grande valore per questo club ed anche per questa splendida comunità con il suo instancabile lavoro. Un particolare ringraziamento ai soci Roberta Mauro e Andrea Arrigodj per il loro lavoro instancabile e la preziosa collaborazione nella fase organizzativa. Ringraziamo il vice presidente Daniele Vaccaro e la tesoriera Martina Scorsone per la collaborazione e la presenza.Il presidente Vincenzo Scorsone ringrazia sentitamente il sindaco Vincenzo Galifi, il direttivo e tutti i soci e per la grande collaborazione e disponibilità. Perché una comunità che ha come cibo la cultura è una comunità forte e pronta a crescere”, dichiara in una nota Vincenzo Scorsone.