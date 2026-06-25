Sono 19 le istanze presentate per la seconda edizione dell’avviso Step (Strategic technologies for Europe platform) emanato dall’assessorato regionale delle Attività produttive e finanziato nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. La scadenza era stata prorogata al 13 giugno, consentendo così una partecipazione più ampia alle misure destinate a un settore ad alto livello di innovazione che va dalle tecnologie digitali alle deep tech, dalle biotecnologie a quelle green, pulite ed efficienti.

Tamajo: “Strada intrapresa è quella giusta”

“La grande partecipazione delle aziende dimostra che la strada intrapresa è quella giusta – dichiara l’assessore Edy Tamajo –. La decisione di ampliare i termini per la presentazione delle domande si è rivelata vincente e ha consentito di raccogliere progetti di grande rilevanza in settori chiave per il futuro. Le 19 istanze esprimono un potenziale di investimenti pari a circa 250 milioni di euro, un dato che testimonia la fiducia delle imprese e la capacità della Sicilia di attrarre progetti ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Vogliamo continuare a creare le condizioni affinché la Sicilia possa diventare un punto di riferimento nei comparti strategici individuati dall’Unione europea”.

“Il nostro impegno – conclude l’assessore – è accompagnare le imprese nei percorsi di crescita, favorendo investimenti che generino innovazione, competitività e nuove opportunità occupazionali. Step rappresenta una leva fondamentale per costruire un’economia sempre più moderna e sostenibile”.