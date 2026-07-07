Il commissario capo della Polizia di Stato Ilenia Vella, 30 anni, di Favara, è il nuovo capo della Squadra mobile di Forlì. Si è insediata ormai da quasi dieci giorni risultando essere tra le più giovani dirigenti d’Italia a ricoprire questo incarico nonché la prima donna a sedersi su quella poltrona. Ilenia Vella, laureata in Legge, completa due anni di tirocinio alla Procura di Agrigento per poi vincere un concorso come funzionaria al Palazzo di Giustizia di Palermo. Ed è proprio da quest’ultima esperienza che matura l’idea di scegliere la carriera in Polizia frequentando la scuola superiore a Roma dove ha anche conseguito un Master di II Livello presso Università Luiss Guido Carli in “Organizzazione, Managment pubblico e leadership nella pubblica sicurezza”.

I suoi punti di riferimento, come ha raccontato in una recente intervista al Resto del Carlino, sono sempre stati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Boris Giuliano. Adesso il primo, prestigioso, incarico. Guiderà una squadra di venti poliziotti che si occuperà di delicate indagini di polizia giudiziaria. “I miei colleghi mi hanno accolta benissimo e mi stanno dando una grande mano per ambientarmi – dice al quotidiano – ci sarà da faticare ma sono pronta. Ogni città ha le sue criticità e insieme le affronteremo.” Il presente del neo capo della Squadra mobile è Forlì ma Ilenia Vella non nasconde l’amore per la sua terra: “Tornare? Beh si, spero presto, a trovare i miei familiari, mio padre, mio fratello che ha avuto anche un bimbo di recente.”