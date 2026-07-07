Si conclude con l’assunzione a tempo indeterminato di sei lavoratori appartenenti al bacino ASU (Attività Socialmente Utili) un percorso atteso da anni. L’ASP di Palermo ha deliberato la loro stabilizzazione, consentendo così la definitiva uscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili e il consolidamento del rapporto di lavoro all’interno dell’Azienda.

Il provvedimento riguarda sei operatori che hanno maturato i requisiti previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia di stabilizzazione degli ASU. I lavoratori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato con il profilo professionale di Operatore Tecnico Centralinista.

“Con questo provvedimento – sottolinea il direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze – riconosciamo il valore professionale e umano di lavoratori che hanno assicurato nel tempo un contributo prezioso all’attività dell’Azienda. La stabilizzazione restituisce loro la serenità di un rapporto di lavoro stabile e, nello stesso tempo, consente all’ASP di consolidare competenze ed esperienze che rappresentano una risorsa importante per l’organizzazione dei servizi.”

La stabilizzazione rappresenta un importante traguardo sia sotto il profilo occupazionale che organizzativo, consentendo all’Azienda di valorizzare professionalità che da anni operano con impegno e competenza al servizio della collettività.

“L’attenzione verso il personale – aggiunge Firenze – è uno degli elementi centrali dell’azione della Direzione strategica. Investire sulle persone significa investire sulla qualità dell’assistenza e sull’efficienza dell’organizzazione. Continueremo a cogliere tutte le opportunità offerte dalla normativa per valorizzare il capitale umano dell’Azienda e rafforzare ulteriormente i servizi destinati ai cittadini”.