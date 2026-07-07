Una ordinaria giornata tranquilla si e’ trasformato in un giorno di tremenda paura a Campobello di Licata. In periferia est del centro abitato ( nelle vicinanze della rotonda di via Guglielmo Marconi, lungo la strada stradale Campobello di Licata -Ravanusa), una gomma di autocarro e’ improvvisamente scoppiata – per cause tutt’ora in corso di accertamento -, un gran boato, che ha fatto tremare il circondario, e un gommista – mentre era al lavoro – e’ rimasto gravemente ferito, tanto da allertare l’ambulanza del 118, alla quale era stato chiesto, istanti prima, l’immediato soccorso. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi, per cui e’ intervenuto l’elisoccorso per trasportare urgentemente la vittima, che ha perso coscienza, in ospedale. L’uomo ha riportato ferite multiple che hanno interessato, soprattutto, l’apparato toracico. Le sue condizioni, secondo le prime notizie, sono critiche. Sul posto si sono portati anche i Carabinieri della locale stazione, al comando del maresciallo Luciano Ruggeri.

Sono stati avviati gli accertamenti di rito per appurare le ragioni dello deflagrazione della gomma.

Nella zona dell’incidente sul lavoro si e’ creato subito un capannello di persone, mentre l’area affollata ha ostacolato per diversi minuti il regolare andamento della circolazione stradale.

Giovanni Blanda