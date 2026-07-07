Delibera di Giunta comunale.
Deliberata l’Utilizzazione “”in scavalco d’eccedenza”” del funzionario ad elevata qualificazione, l’architetto Salvatore Di Vincenzo, presso il Comune di Campobello di Licata, per 12 ore settimanali, fino al 30 giugno del 2027. La spesa per la sua utilizzazione extra orario al Comune, guidato dal sindaco Vito Terrana, gravera’ sul competente bilancio comunale.
Nel Comune di Campobello di Licata, difatti, risulta vacante il posto di funzionario ad elevata qualificazione nel settore tecnico.
Nella seduta di Giunta municipale era assente il vicesindaco Calogero Russo.
giovanni blanda
Campobello di Licata, scavalco d’eccedenza per funzionario al comune
Delibera di Giunta comunale.