sono operativi in via Cirillo numero 16 in piazza Palma gli uffici Aica che erano stati sistemati presso la sede di via Cesare Battisti del comune di Canicattì. La decisione è stata adottata dopo le lamente degli utenti costretti a lunghe file in piedi ed al caldo perchè non c’era aria condizionata. Uffici Aica di via Battisti vietati principalmente all’accesso dei portatori di handicap a causa delle barriere architettoniche insormontabili che si trovano all’ingresso della sede distaccata del palazzo municipale. Mancanza di accessibilità allo sportello Aica in via Battisti che mortificava la dignità di chi è costretto a convivere con un handicap fisico.

Carmelo Vella