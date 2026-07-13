Tornano pienamente fruibili alcuni siti storici e archeologici di Licata. Grazie alla convenzione stipulata nelle scorse settimane tra il Comune e il Parco archeologico della Valle dei Templi, infatti, la città dell’Aquila potrà contare su un’ampia rete culturale a disposizione di turisti e non solo.

Oltre al Castel Sant’Angelo e al museo della Badia, entrambi interessati da importanti investimenti da parte dell’ente regionale con l’ampiamento, nel primo caso, delle collezioni ospitate, e la realizzazione, nel secondo, di spazi espositivi dedicati agli scavi di Finziade e alla civiltà contadina, infatti, saranno aperti al pubblico diversi altri siti, come lo Stagnone Pontillo, la Tholos e i rifugi antiaerei di via Marconi.

“Siamo felici e soddisfatti di questa collaborazione con il Parco già avviata da tempo che ha visto rifiorire il nostro castello – spiega il sindaco Angelo Balsamo – e che adesso si sta estendendo anche al resto del nostro patrimonio storico. Siamo grati al direttore Sciarratta per l’impegno profuso e, da parte nostra, l’obiettivo è quello di potenziare soprattutto il nostro Castello, affinché possa diventare sede di eventi di richiamo. Ringrazio infine anche l’architetto Rosario Callea per il lavoro svolto al fine di giungere a questo risultato”.

“Dall’estensione degli scavi per la scoperta dell’antica Finziade al lavoro fin qui fatto al Castel Sant’Angelo – spiega il direttore del Parco Roberto Sciarratta – hanno rappresentato concretamente l’interessamento del nostro ente verso Licata, con lo scopo di valorizzare e tutelare il patrimonio e la storia di questo territorio. Auspichiamo adesso che soprattutto i licatesi vogliano vivere questi spazi che stiamo riaprendo in collaborazione con il Comune perché alimentino il turismo, certo, ma servano a proteggere la memoria”.

Ecco orari e giorni di apertura:

Stagnone Pontillo: dal martedì al sabato su prenotazione per gruppi di almeno 6 persone chiamando il 0922 772602 o scrivendo a parcodeitempli@regione.sicilia.it.

Tholos: aperti dalle 09.00 alle 13.00 il martedì, giovedì, venerdì e sabato, il mercoledì aperti dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30.

Rifugi antiaerei: aperti dalle 09.00 alle 13.00 il martedì, giovedì, venerdì e sabato, il mercoledì aperti dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30.

Chiostro Sant’Angelo: aperto dalle 09.00 alle 13.00 il martedì, il giovedì e il venerdì, mentre il mercoledì e il sabato è aperto dalle 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 18.30.

Castel Sant’Angelo: aperto dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 18.30 dal lunedì al sabato, mentre la domenica l’orario è dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 18.30.

Il Museo archeologico della Badia di Licata: aperto dalle 09.00 alle 13.00 il martedì, giovedì e venerdì. Il mercoledì è aperto dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, mentre il sabato e la domenica l’orario di apertura è dalle 09.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 20.00.