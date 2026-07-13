“L’ennesima aggressione a un professionista sanitario riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e conferma come ospedali e strutture sanitarie siano ormai luoghi sempre più esposti a rischi inaccettabili”. Così il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo, Antonino Amato commenta il gravissimo episodio avvenuto questa mattina all’interno del presidio sanitario di via Arcoleo, dove un dirigente medico è stato accoltellato mentre svolgeva il proprio lavoro. “Esprimiamo piena solidarietà al professionista ferito – aggiunge Amato – condannando ancora una volta con assoluta fermezza ogni forma di violenza nei confronti di medici, infermieri e di tutti gli operatori sanitari. Chi presta assistenza ai cittadini non può trasformarsi in un bersaglio. Servono misure immediate e concrete per garantire la sicurezza degli operatori sanitari”. Il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo sottolinea come “non sia più il tempo delle sole parole: ogni aggressione colpisce l’intero servizio sanitario e compromette il diritto dei cittadini a ricevere cure in un ambiente sicuro”. “La tutela di chi cura – sottolinea Amato – deve diventare una priorità assoluta”.